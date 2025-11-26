Ana Maria da Silva, de 71 anos, morreu depois de sofrer um acidente na GO-230, a cerca de 30km de Cirilândia, na zona rural de Goianésia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista e caiu em um barranco.\nO acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (25), por volta das 13h, em um celta.\nA vítima foi encontrada fora do carro e estava deitada de barriga para baixo. Segundo os bombeiros, ela não estava totalmente consciente.\nDepois de avaliação de sinais vitais e primeiros socorros ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Goianésia. Depois, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) informou que ela havia morrido.\nMulher é indiciada por morte de professor em acidente no corredor da Avenida 85\nColisão entre ônibus e caminhão na Bandeirantes deixa mais de 30 feridos, quatro em estado grave