Uma mulher, de 69 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne de um espetinho em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe de socorristas chegou ao local já encontrou a vítima morta. A mulher foi identificada como Clarice Marques da Silva Damaceno.
O caso aconteceu por volta das 20h11 desta terça-feira (21) em um condomínio na Vila Formosa. Ao Samu, o filho da vítima, Wemersom Silva Damaceno, relatou que havia buscado a mãe na casa dela e no caminho pararam no comércio do irmão para pegar o espetinho.
Wemerson relatou que, já em seu apartamento, a mãe se engasgou com um pedaço de carne durante o lanche. Ele tentou socorrê-la e pediu ajuda ao porteiro do condomínio.