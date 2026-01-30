-POP_Acidente_SLNorte_300126 (1.3368173)\nUma mulher morreu após ser arremessada e atropelada pela amiga que perdeu o controle do carro automático. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no banco do passageiro e caiu do veículo em movimento (assista ao vídeo acima).\nO acidente aconteceu na última terça-feira (27), no bairro Nova Esperança, em São Luiz do Norte, na região central de Goiás. Nas imagens é possível ver quando a condutora perde o controle do veículo, dá dois giros completos de 360 graus e a passageira é arremessada para fora e atropelada pelo automóvel.\nDuas pessoas morrem após caminhão tombar em Caldazinha\nJovem morre após perder o controle de caminhonete e capotar na BR-060\nBaliza é retirada de prova prática para CNH em Goiás\nAo POPULAR, a PM informou que a condutora não estava embriagada e apresentava estado de saúde estável. A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica foram acionadas. A motorista foi encaminhada a delegacia para os procedimentos legais.