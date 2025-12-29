Uma mulher de 34 anos foi morta após ser atropelada pelo ex-companheiro com um caminhão em Orizona, no sudeste goiano. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), após cometer o crime o suspeito abandonou o veículo em uma estrada rural e fugiu a pé para uma área de plantação. O homem foi preso em flagrante.\nComo o suspeito não teve o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu neste domingo (28) no bairro Santa Luzia. O local do atropelamento foi isolado, e durante as investigações a Polícia Militar foi informada de que o caminhão utilizado havia sido incendiado.\nNayara Eloa Rocha Gomes foi encontrada pela PM caída no chão. O óbito foi confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segundo a polícia.\nMulher é morta a facadas pelo companheiro em Goiânia, diz polícia