Uma mulher de 53 anos morreu atropelada após sofrer um acidente com sua caminhonete. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a mulher foi encontrada embaixo do veículo e sem sinais vitais.O acidente aconteceu na Fazenda Piracanjuba, em Silvânia, na região sul do estado, na última quarta-feira (20).\nSegundo a corporação, a vítima estava com a pele azulada e com as pupilas totalmente dilatadas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis pela Polícia Científica.\nDe acordo com os bombeiros, havia uma criança envolvida no acidente, que estava na chácara vizinha ao local da ocorrência. Durante avaliação, o grupo constatou que a criança apresentava ferimentos nos membros inferiores e, após os primeiros atendimentos, ela foi levada para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia.