Maria José Moura dos Santos morreu atropelada por uma motorista embriagada, em Trindade (Arquivo pessoal/Sarah Santos e Divulgação/Polícia Civil)\nUma mulher identificada como Maria José da Silva, de 47 anos, morreu após ser atropelada por uma motorista embriagada quando voltava da igreja para casa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a sobrinha da vítima, Sarah Santos, ela estava acompanhada de outras mulheres e de uma criança quando foram atingidas pelo carro.\nMinha tia Maria José foi socorrida, mas morreu no local. As outras mulheres foram levadas para a emergência, e a criança sofreu apenas arranhões. Estamos todos com o coração destruído e queremos justiça pela nossa tia, pela sua morte tão brutal”, disse a sobrinha.\nO acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (28). Como o nome da motorista não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização do texto.