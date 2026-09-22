Mariana Oliveira Ferreira morreu após ser esfaqueada dentro de casa em Anicuns, no Oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido Marco Túlio Rosa Lobo é suspeito do crime e fugiu. O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nPolícia procura namorado de estudante de direito encontrada morta\nViolência doméstica atinge 38% das mulheres com deficiência no Brasil\nPromotor desabafa ao saber que suspeito de matar mulher em lote já tinha condenação por feminicídio\nO crime aconteceu no domingo (20). Ao POPULAR, o delegado Mário Moraes, responsável pelo caso, disse que a mulher chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado pela polícia.\nMorta mediante diversos golpes de faca. Ex é o suspeito sim, foi em casa”, informou o delegado.