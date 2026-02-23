Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos, morreu após levar um choque, enquanto pendurava roupas no varal, em Itumbiara (Reprodução/ TV Anhanguera)\nUma mulher identificada como Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos, morreu após tomar choque elétrico ao colocar roupas no varal, em Itumbiara, no Sul goiano. A filha estava na casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Civil investiga o caso.\nAo POPULAR a Equatorial lamentou o ocorrido e disse que não identificou qualquer intercorrência na rede de distribuição de energia elétrica da localidade. Acrescentou que permanece à disposição das autoridades policiais para colaborar com as apurações, prestando todas as informações técnicas necessárias (veja a nota completa no final).\nO caso aconteceu por volta das 12h50, no sábado (21), na casa da vítima, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme apuração da TV Anhanguera, após levar a descarga elétrica, Luzia ainda conseguiu pedir socorro para a filha, que solicitou ajuda à um vizinho.