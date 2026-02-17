Vítima foi atacada com líquido inflamável após suspeito não aceitar o fim do relacionamento; Polícia Militar informou que ex-marido foi detido escondido em um veículo (Reprodução/Instagram Janete Rosa Souza)\nUma mulher, identificada como Mariana Melo Soares de Oliveira, morreu cinco dias após ter o corpo incendiado pelo ex-marido, em Campos Belos, no nordeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado pelo fato de o suspeito não aceitar o fim do relacionamento.\nO crime aconteceu na madrugada do dia 11 de fevereiro. O nome do suspeito não foi divulgado, com isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nMulher morta a tiros pelo ex-marido em Itumbiara 'gostava muito de ajudar as pessoas', diz irmã\nMenino pede ajuda para a PM e padrasto é preso suspeito de enforcar e arrastar a mulher pelos cabelos, em Rio Verde