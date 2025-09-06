Uma batida entre dois carros deixou uma mulher morta e dois homens feridos na manhã deste sábado (6), na GO-080, na saída para Jaraguá, em Goianésia, região do entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes ficaram presos às ferragens após a colisão. A mulher de 40 anos morreu ainda no local.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi lateral e envolveu dois carros de passeio. Os feridos, dois homens, de 28 e 33 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Municipal de Goianésia.\nAdvogada e três cachorros morrem após batida entre carro e caminhão na BR-040\nJogadora de vôlei de Senador Canedo morre em acidente no MT\nFamília morre após caminhonete capotar na GO-164, em São Miguel do Araguaia\nO mais jovem sofreu traumatismo craniano e o outro apresentava fratura no tornozelo esquerdo e estava consciente, mas bastante agitado, e também foi encaminhado ao mesmo hospital, de acordo com informações divulgadas pela corporação.