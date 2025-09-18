-ACIDENTE_CORUMBA_VANIA (1.3314029)\nUma mulher identificada como Vânia Regina Linhares da Cruz, de 49 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, na manhã desta quinta-feira (18), da BR-414, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF) (veja o vídeo acima).\nA colisão aconteceu por volta das 10h15, no km 392, no trevo de acesso ao município, de acordo com a concessionária responsável pela rodovia, Ecovias Araguaia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, conforme informações preliminares, a vítima conduzia o veículo que seguia de Luziânia para Pirenópolis, acompanhada de duas passageiras.\nAo cruzar a rodovia em um trevo, o carro foi atingido transversalmente (batida na lateral) por um caminhão que trafegava sem carga pela rodovia, de acordo com a PRF.