Natali Vieira Batista, de 33 anos, que foi morta a facadas pelo companheiro, em Goiânia, era uma mulher cheia de vida e mãe de três filhos, sendo o maior, de 12 anos, segundo a família. Ao POPULAR, uma parente da vítima, que não quis se identificar, disse que a família “está em pedaços” e cobra por justiça.\nEle destruiu uma família e deixou três crianças órfãs”, lamentou.\nO companheiro dela, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (26). A prisão foi convertida em preventiva, neste sábado (27), após audiência de custódia. A Defensoria Pública Estadual de Goiás (DPE-GO), que o representou, não comenta o caso.\nConforme o relato da família, o casal estava junto há cerca de cinco meses. Nesse tempo, Natali mudou a forma de agir, pois o companheiro a manipulava, de acordo com a familiar.