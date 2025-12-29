Djanir Brito, de 37 anos, e Natali Vieira, de 33 (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/TikTok de Natali Vieira)\nA família de Natali Vieira, de 33 anos, e que foi morta a facadas pelo companheiro Djanir Brito, de 37, em Goiânia, afirma que o relacionamento dela com o companheiro durava cerca de cinco meses e que, nesse período, ela passou a ser controlada pelo homem. “Esse homem, desde o início que ele entrou na vida da Natali, ela virou outra pessoa. Ele a manipulava. Não deixava ela ter nem o próprio telefone”, disse uma parente de Natali.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (26). O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva. A Defensoria Pública Estadual de Goiás (DPE-GO), que representou o suspeito na audiência de custódia, não comenta o caso, que tramita sob segredo de Justiça.