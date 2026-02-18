Elieser Teodoro da Silva ao lado da filha (Arquivo pessoal)\nElieser Teodoro da Silva, de 39 anos, morta a tiros pelo ex-marido no sábado (14), em Itumbiara, no sul de Goiás, pediu pela vida da filha antes de ser assassinada, contou uma irmã. Ela deixou uma adolescente de 15, que também foi agredida pelo padrasto, o operador de empilhadeira Pedro da Costa Queiroz, de 46.\nEla era uma mãe que nem tenho palavras para descrever. As duas eram muito, mas muito, unidas e ela morreu salvando a filha. Quando elas se depararam com ele com a arma em punho, a primeira coisa que a mãe fez foi dizer: ‘Por favor, não faça nada com a minha filha’”, relatou a irmã à repórter Letícia Graziely, do POPULAR.\nAlém da dedicação à filha, Elieser nutria o sonho de vê-la formada. Outro objetivo era quitar o financiamento da casa. “Ela era simples, não tinha grandes ambições. Só queria garantir um futuro para a filha”, detalhou a familiar.