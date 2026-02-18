Elieser Teodoro da Silva ao lado da filha (Arquivo pessoal)\nA diarista Elieser Teodoro da Silva, de 39 anos, que foi morta a tiros pelo ex-marido em Itumbiara, no Sul de Goiás, sonhava ver a filha de 15 anos se formar, contou a irmã dela em entrevista ao POPULAR. A adolescente presenciou o crime e foi agredida pelo padrasto com uma coronhada na cabeça, mas foi socorrida e está bem.\nEra uma mãe que nem tenho palavras para descrever. As duas eram muito unidas. O sonho dela era ver a filha formada. Ela era muito simples, não tinha muitas ambições, dizia que só queria que a filha tivesse uma profissão [...] Na hora que elas se depararam com ele com a arma em punho, a primeira coisa que ela fez foi pedir: 'por favor, não faz nada com a minha filha', disse a irmã que preferiu não ter o nome divulgado.