Cristiana Lopes, de 44 anos, que foi morta a tiros pelo marido em Itumbiara, no Sul goiano, era uma mulher alegre, comunicativa e uma mãezona. AO POPULAR, uma amiga de Cristiana, que preferiu não se identificar, revelou que ela era de Itumbiara, mas trabalhava em uma torneadora em Goiatuba.\nO caso aconteceu na madrugada deste sábado (17) no Bairro Novo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), Flávio Lopes atirou contra a esposa e em seguida se matou.\nO delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, informou à reportagem que o crime aconteceu em frente ao filho de Cristiana, que tem 10 anos. O inquérito está em fase inicial e as diligências continuam durante esta semana.\nMarido teria matado a mulher na frente do filho em Itumbiara, diz polícia\nMarido mata a mulher e se mata em seguida dentro de casa, em Itumbiara