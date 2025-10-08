Jeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, foi morta na madrugada desta terça-feira (7), com golpes de barra de ferro na cabeça (Divulgação/Prefeitura de Bonfinópolis)\nJeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, assassinada na madrugada de terça-feira (7) com uma barra de ferro enviou uma mensagem de áudio à vizinha no mesmo dia dizendo que tinha medo de ser morta. O crime aconteceu na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, e o companheiro, Kleber Nascimento de Melo, foi preso suspeito pelo crime.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Kleber Nascimento, fornecida pela Defensoria Pública, e afirmou que a audiência de custódia será realizada ainda nesta quarta-feira (8), na Segunda Vara dos Crimes Dolosos, em Goiânia, e que vai atuar apenas na custódia do crime (leia a nota na íntegra ao final da matéria).