Uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão nesta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O local fica na altura da rua Padre Bernardino Pessoa.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu uma das pernas no ataque. Ela recebeu atendimento ainda na praia, foi encaminhada ao Hospital Alfa para estabilização e depois foi transferida para o Hospital da Restauração em uma UTI móvel do Samu. Seu nome não foi divulgado\nNo momento, a mulher está recebendo atendimento no hospital. Não foram divulgados mais detalhes de seu estado de saúde.\nImagens divulgadas nas redes sociais mostram a jovem sendo amparada por pessoas na praia e com a perna direita ferida.\nPescador que fisgou dois peixes gigantes e raros em duas horas fazia sua primeira pescaria em Goiás: 'Inesquecível'