-VIDEO_ATROPELA_GOIANIA (1.3458292)\nA mulher de 67 anos que foi prensada contra a parede por um carro dirigido por uma condutora que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Goiânia, está sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com a ajuda de aparelhos, segundo o último boletim médico enviado ao O POPULAR pelo neto dela, Natanael Ricardo Brito Martins. Ela sofreu fratura grave na perna direita, esmagamento da perna esquerda e duas fraturas na bacia. A mulher passou por cirurgia, mas corre risco de amputação. A Polícia Civil investiga o caso.\nForam duas ou três horas de cirurgia. Tiveram de intubá-la para fazer essa primeira cirurgia e optaram por mantê-la intubada. Ela está intubada até agora. Colocaram duas placas e instalaram os fixadores na bacia também”, informou o neto.