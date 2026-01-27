-racista_pau_capital.mp4 (1.3366302)\nA mulher presa após fazer "cavalo de pau" e desacatar um policial militar em Goiânia apresentava sinais de embriaguez. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a investigada estava acompanhada de um homem, que também foi preso. Eles estavam em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida Anápolis, no Parque Atheneu.\nOs militares relataram que a condutora recusou-se a realizar o teste do bafômetro, mas foi submetida a exame de alcoolemia e autuada administrativamente por dirigir sob influência de álcool.\nA Polícia Civil de Goiás (PC-GO) informou ao POPULAR, nesta terça-feira (27), que o casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de perigo na direção (dirigir sob influência substância psicoativa e manobras perigosas). A mulher ainda responde por resistência à prisão e injúria.O caso aconteceu no último dia 24.