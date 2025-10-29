A mulher, que ajudou a socorrer a goiana Jhordana Dias, que sofreu uma tentativa de estupro em metrô de Paris, será condecorada por bravura. Marguerite receberá a medalha da Île de France, anunciou a presidente do Conselho da região administrativa Valérie Pécresse, na rede social. O irmão da brasileira, Cícero Júnior, que mora naquele país, contou sobre a homenagem.\nA Marguerite, que foi a testemunha, vai ser condecorada com uma medalha de honra. A gente está muito feliz por ela, pelo ato dela de bravura. Ela vai receber essa condecoração pela França", disse Cícero, em um vídeo encaminhado ao g1.\nDe acordo com a imprensa francesa, Marguerite é diretora de uma instituição de ensino. Ela conta que, no dia do ataque, ouviu os gritos de socorro da goiana que estava em outro vagão e decidiu fazer algo.