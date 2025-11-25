Corpo da adolescente mostra marcas de agressões, queimaduras e desnutrição (Reprodução / TV Anhanguera)\nAlbanita Aires Marques, a dona de casa que acolheu a adolescente de 16 anos mantida presa em casa e torturada pela mãe, pelo padrasto e por outra mulher, contou à TV Anhanguera o encontro que mudou o desfecho da história. A jovem, que vivia confinada há dois anos em uma lavanderia nos fundos do imóvel, conseguiu escapar na madrugada de sexta-feira (21) e encontrou Albanita em um ponto de ônibus, em Goiânia.\nEla me olhou nos olhos e pediu para fazer uma ligação. Não pediu comida, não pediu dinheiro, nada. Só queria falar com o pai. Quando disse que tinha acabado de fugir porque não aguentava mais apanhar, eu não tive mais dúvida. Ela precisava de proteção", relatou Albanita.\nDona de casa, Albanita Aires Marques, vizinha que acolheu adolescente logo após fuga, em Goiânia (Reprodução / TV Anhanguera)