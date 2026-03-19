-POP_CorretoraPai_180326 (1.3387466)\nUma história de persistência e coincidências marcou a vida da corretora de imóveis Juliana Bento, de 42 anos, que viralizou nas redes sociais após revelar que só conheceu o pai biológico no velório do irmão, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ao POPULAR, ela explicou que sua jornada de descobertas começou cedo, aos 11 anos, quando soube que o homem que a criara não era seu pai de sangue. Após décadas de busca pelo genitor, o desfecho aconteceu em um momento de luto: ao comparecer ao velório do irmão — que faleceu em decorrência de uma infecção generalizada —, Juliana encontrou finalmente quase todas as respostas que procurava. (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, Juliana Bento relatou que, ao longo dos anos, tentou contato com o pai de diversas maneiras, mas nunca chegou perto de conhecê-lo de fato. Segundo a corretora, o tema é delicado para a família, o que fez com que poucas pessoas se dispusessem a falar sobre o assunto com ela.