Késia da Silva e Silva, de 32 anos, retornou para casa nesta sexta-feira (14) (Reprodução/ Instagram de Marcos Benigno e TV Anhanguera)\nKésia da Silva e Silva, de 32 anos, mulher que cuida da irmã de criação e que estava desaparecida há uma semana, em Goiânia, retornou para casa nesta sexta-feira (14), segundo o delegado responsável pelo caso, Pedromar Augusto de Souza. Conforme o investigador, ela relatou que foi raptada, mas a polícia avalia contradições.\nDe acordo com a Polícia Civil (PC), Késia voltou para casa sozinha por volta das 5h, no Setor Recanto do Bosque, e estava com o mesmo vestido amarelo que usava quando foi vista por último por câmeras de monitoramento ainda próximo de casa. Ao POPULAR, o delegado afirmou que durante o depoimento, a mulher disse que foi sequestrada e ficou por dias em um local desconhecido.