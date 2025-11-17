Késia da Silva e Silva, de 32 anos, retornou para casa nesta sexta-feira (14) (Reprodução / Instagram de Marcos Benigno e TV Anhanguera)\nKésia da Silva e Silva, de 32 anos, a mulher que cuida da irmã de criação e que ficou desaparecida por sete dias, em Goiânia, mudou sua versão e confessou que não foi sequestrada, segundo o delegado responsável pelo caso, Pedromar Augusto de Souza. Desde que ela retornou para casa, a Polícia Civil (PC) apontou contradições em seu depoimento.\nO POPULAR entrou em contato com Késia e com a família dela, mas não teve retorno.\nKésia reapareceu na madrugada da última sexta-feira (14), sozinha, com o celular na mão e usando a mesma roupa de quando desapareceu, após sair dizendo que iria em um supermercado. A polícia descobriu que a mulher também foi em um bar e, posteriormente, entrou em um carro. Desde então, não havia sido mais vista.