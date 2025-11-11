Késia da Silva e Silva, de 36 anos, desapareceu em Goiânia no início da tarde da última sexta-feira (7). Segundo sua irmã de criação, Aline Anselmo de Souza, ela foi ao supermercado no setor Jardim Balneário Meia Ponte, no início da tarde, e depois disso não foi mais vista.\nPor meio de câmeras de monitoramento, Aline descobriu que, no final da tarde do mesmo dia, Késia foi até um bar perto de sua casa, no Recanto do Bosque, comprou e comeu dois discos de carne e entrou num carro por voltas das 21h20. Depois disso ela parou de responder mensagens e ficou incomunicável. Ela usava um vestido amarelo e sapatilhas cor de creme quando desapareceu.\nA família contou à reportagem que registrou ocorrência na Polícia Civil (PC). O delegado Pedromar Augusto de Souza confirmou a ocorrência e disse que o caso chegou ontem e que está sendo investigado.