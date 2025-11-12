-VIDEO_ASSISTENTE_GOIANIA_AMARELO (1.3336032)\nKésia da Silva e Silva, de 32 anos, mulher que cuidava da irmã de criação e desapareceu há cinco dias, em Goiânia, pediu dinheiro à mãe e ao pai antes de sumir, segundo a família. Para a TV Anhanguera, a mãe dela, Luzenira Ribeiro, disse que não realizou a transferência e que a filha não informou por qual motivo precisaria do valor. Câmeras de monitoramento mostraram Késia indo ao supermercado, momentos antes de desaparecer (veja o vídeo acima).\nEu não depositei nada, não fiz nenhum PIX para ela. Ela também não disse pra que ela queria o valor que ela me pediu, que era de R$ 150. Ela pediu, eu falei: 'Não, eu estou em sala de aula e eu não tenho'. Aí só veio retornar de novo às 18h31 perguntando pelo se o pai dela tinha, mas aí eu não retornei para ela, e desde então, não sei notícia dela”, afirmou a mãe.