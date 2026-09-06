Uma mulher de Morrinhos encontrou uma lagartixa dentro de um pote de macarrão instantâneo que serviu para sua filha. O produto é da linha Cup Noodles, sabor frango com molho teryiaki. A Justiça de Goiás condenou a empresa e determinou que ela deve pagar R$ 3 mil.\nDe acordo com o processo, a mulher contou que preparava o macarrão para a filha e adicionou água quente ao copo, conforme as instruções da embalagem. Depois disso, percebeu um animal morto, identificado como uma lagartixa, boiando no alimento. A situação foi registrada pela consumidora em fotos e vídeos apresentados à Justiça.\nO POPULAR procurou a defesa da empresa Nissin Foods mas não teve retorno até a últiman atualização desta reportagem.\nNas imagens exibidas pela TV Anhanguera, é possível ver a lagartixa boiando no caldo do macarrão e sendo capturada com uma colher. A filha da consumidora se assusta ao ver o animal dentro do alimento.