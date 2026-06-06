-PRISAO (1.3419157)\nA investigada Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, que foi presa em Santa Catarina suspeita de fingir ter 12 anos para ser adotada por uma família, já tinha sido presa em Goiás, em 2024, suspeita de fingir ser uma criança que sofreu abuso sexual para conseguir doações de pessoas de igrejas. De acordo com a Polícia Civil, ela foi presa por falsidade ideológica (veja o momento da prisão no vídeo acima).\nEla fez a mesma coisa aqui em Goiânia. Só não ficou esse tanto de tempo e na casa de uma pessoa. Ela chegou à rodoviária e se hospedou nos hotéis próximos", explicou o conselheiro tutelar Rondinelly-Ná, que acompanhou o caso na época.\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) informou ao POPULAR que não foi encontrado processo com o nome de Amanda no sistema. Ao ser questionado se foi oferecida denúncia contra Amanda, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) disse que só terá como verificar essa questão a partir de segunda-feira, quando o MP retoma o expediente. Ja Polícia Civil não informou sobre a conclusão do inquérito.