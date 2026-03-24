Mulher foi socorrida após ser jogada do 3° andar, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nA mulher, de 30 anos, que foi jogada do 3º andar de prédio pelo marido, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, disse aos policiais militares que estava sendo ameaçada há dias, conforme apuração da TV Anhanguera. Segundo a vítima, ela teria pedido ajuda aos vizinhos, mas ninguém a escutou. O homem foi preso após fugir do local. Os bombeiros constataram que a mulher quebrou os dentes, teve trauma na cabeça, além de fraturas na perna e braço.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nO caso ocorreu por volta das 17h30 da última quarta-feira (18), no Setor 9. De acordo com a Polícia Civil (PC), populares informaram que uma mulher havia sido jogada pelo companheiro, e que ele havia evadido em direção à BR-070.