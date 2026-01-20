Naiane Alves Araújo ao lado da filha Emilly Vitória Alves (Arquivo pessoal / Emilly Vitória)\nNaiane Alves Araújo, de 39 anos, que morreu após levar um choque enquanto limpava a casa da filha para morar com ela, em Anápolis, na região central de Goiás, sonhava em fazer faculdade, contou a própria jovem, Emilly Vitória Alves, de 18 anos, ao POPULAR. De acordo com a filha, a mãe recebeu a descarga elétrica durante a limpeza dos vidros da sacada e teria encostado o rodo na fiação do poste de energia.\n"Ela iria iniciar o curso de psicologia", disse a filha de Naiane. "Ela estava tão feliz. No dia do acontecido, ela dormiu na minha casa. De manhã, foi me levar para o trabalho, olhou para onde faz caminhada e falou que tinha acordado com vontade de caminhar, mas estava sem roupa de academia, porque doou tudo", acrescentou a jovem, em entrevista ao repórter Rodrigo Mello, do POPULAR.