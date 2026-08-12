A mulher identificada como Jenekely Morais Santos, de 42 anos, que morreu após passar mal durante o treino em uma academia na cidade de Anápolis, região central do estado, teria sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e aneurisma, segundo a família. A mulher morreu nesta terça-feira (11), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nAo POPULAR, o Heana informou que Jenekely deu entrada na unidade na noite da última segunda-feira (10) e exames de imagem identificaram uma hemorragia subaracnoide difusa, um tipo de sangramento que ocorre na região que envolve o cérebro.\nMulher morre após passar mal durante treino em academia, em Anápolis\nCorretor de imóveis passa mal e morre dentro de academia enquanto fazia atividade física, em Aparecida de Goiânia\nJá a academia Bluefit lamentou a morte da aluna. Conforme o comunicado, após passar mal, a cliente "foi imediatamente socorrida pela equipe interna e Samu" (leia a nota completa no final da matéria).