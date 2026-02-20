Vítima foi atacada com líquido inflamável após suspeito não aceitar o fim do relacionamento; Polícia Militar informou que ex-marido foi detido escondido em um veículo (Reprodução/Instagram Janete Rosa Souza)\nMariana Melo Soares de Oliveira, mulher que morreu após ter o corpo incendiado pelo ex-marido, em Campos Limpos, havia terminado o relacionamento um dia antes de ser atacada, de acordo com a Polícia Civil (PC). Segundo o delegado responsável pelo caso, Thales Seixas, os dois estavam juntos há 8 meses.\nO homem teve a prisão convertida em preventiva, conforme a polícia. Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar o nome do suspeito.\nA vítima teria comunicado ao autor a sua intenção de encerrar o relacionamento. No dia seguinte a essa comunicação, o autor, como forma clara de vingança, ateou fogo à vítima e a residência em que eles se encontravam”, afirmou o investigador.