Flávia do Nascimento, de 50 anos, que saiu de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, a fim de buscar dinheiro para o tratamento do filho autista, foi encontrada na última quarta-feira (4) e está bem, segundo o delegado André Fernandes.\nFlávia havia desaparecido na madrugada do último sábado (28), quando saiu de casa com destino a Goiânia. No domingo (1º), ela ligou para uma prima de um número desconhecido e disse que estava na porta de um hotel na capital.\nAo POPULAR, o delegado André Fernandes disse que, em depoimento, Flávia afirmou que estava com depressão e por questões particulares resolveu abandonar o lar.\nGoiana desaparecida nos EUA há três anos morreu de hipotermia, diz ONG\nGoverno de Goiás lança ação integrada contra violência de gênero\nMulher que saiu de Nerópolis para buscar dinheiro para tratamento do filho é encontrada, diz delegado