Flávia do Nascimento, de 50 anos, está desaparecida há 5 dias e deu notícias pela última vez no domingo (2), quando ligou de um número desconhecido informando a uma prima que estava na porta de um hotel em Goiânia, segundo a família.
O número seria de um celular que pegou emprestado de uma pessoa que também estava na frente do hotel. O filho de Flávia, Jerônimo Augusto do Nascimento, acredita que a mãe não voltou a usar o próprio celular porque deixou o carregador em casa.
Ela nunca tinha desaparecido antes por longos períodos sem comunicar a gente. Nem costumava sair muito, porque precisava cuidar do meu irmão", disse Jerônimo.