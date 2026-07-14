SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná indiciou a mulher que se passou por uma criança de 13 anos para uma família em Santa Catarina.\nAmanda Maria Souza de Oliveira, 38, foi indiciada por estelionato por golpes que teria aplicado no Paraná, antes do episódio que a levou a prisão em Santa Catarina. O indiciamento aconteceu na última sexta-feira (10), em Colombo, na região metropolitana do Paraná - onde o crime foi registrado.\nAs investigações foram reabertas pela polícia paranaense após integrantes de um grupo de oração do Paraná identificarem a mulher pelo caso no estado vizinho. Ela foi presa em Santa Catarina após se passar por uma adolescente enquanto recebia cuidados de uma família em Joinville.\nMulher que fingiu ter 12 anos responde por falsidade ideológica em Goiás\nPromotoria denuncia mulher de 37 anos que fingiu ser criança sob acusação de estelionato