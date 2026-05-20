Vanessa Silva, de 33 anos, foi a única sobrevivente no acidente (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nVanessa Silva, de 33 anos, única sobrevivente do acidente com uma canoa no lago da Usina de Rialma, em Iporá, no oeste goiano, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (19). A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para onde ela havia sido transferida. As outras três pessoas que estavam na embarcação foram encontradas sem vida.\nAo POPULAR, a colega de trabalho de Vanessa, Patrícia Rocha, contou que a amiga segue na capital, na casa de uma tia, devido aos retornos médicos.\nApenas mensagem de gratidão a Deus por está viva e recuperando todos os dias", disse Patrícia à reportagem.\nSegundo o sargento Ulisses Perez, do Corpo de Bombeiros, Vanessa foi localizada após cerca de 40 horas desaparecida. Conforme o militar, ela estava ferida às margens do rio, aproximadamente 400 metros abaixo da barragem, e utilizava colete salva-vidas no momento em que foi encontrada.