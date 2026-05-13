Vanessa Silva, de 33 anos, foi a única sobrevivente no acidente (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nA mulher que sobreviveu ao acidente com uma canoa em um lago de Iporá, no oeste goiano, foi encontrada após 40 horas do desaparecimento. A informação foi revelada pelo sargento Ulisses Perez, do Corpo de Bombeiros. Segundo o militar, Vanessa Silva, de 33 anos, estava ferida às margens do rio, a cerca de 400 metros abaixo da barragem. Ela usava colete salva-vidas. Outros três ocupantes da embarcação morreram com a queda.\nEla [Vanessa] ficou praticamente 40 horas nesse local e, nesse intervalo, ela conseguiu ainda, por duas vezes, ir rastejando até a beira do rio para beber água, porque ela estava com muita sede”, explicou Ulisses.\nVanessa foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Na manhã desta quarta-feira (13), a unidade informou que a paciente "encontra-se com quadro de saúde estável, consciente, aguardando procedimento cirúrgico".