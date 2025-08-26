-PROTESE (1.3304619)\nRailma Lisboa da Silva comoveu a web ao fazer testes com prótese em consultório médico em Goiânia. A jovem de 27 anos sofreu uma tentativa de feminicídio por seu ex-marido em outubro de 2024 e teve parte de seu braço direito decepado por um facão. Desde então, Railma está arrecadando dinheiro para conseguir comprar a prótese e as doações podem ser feitas para a chave pix 02338136675.\nO POPULAR fez contato com a defesa de Marcos José de Souza Cardoso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNo vídeo, o médico segura o braço de Railma e explica os movimentos que ela deve fazer com o punho para que a prótese de mão mecânica abre e feche. “O brilho nos olhos dela é surreal. Vai dar tudo certo!”, disse um dos comentários da publicação feita nas redes sociais da vítima.