Railma está arrecadando dinheiro para conseguir comprar a prótese (Reprodução / Instagram de Railma)\nRailma Lisboa da Silva, que teve seu braço decepado pelo ex-marido em outubro de 2024, ganhará de presente uma prótese nesta quinta-feira (27). Segundo ela, esta prótese ainda não é a que ela está arrecadando dinheiro para comprar, mas já fornece grande ajuda no seu dia a dia.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito, que informou que não irá se manifestar sobre o caso.\nRailma contou que a prótese que vai receber é importada e foi doada pela Rotary por meio do projeto Mãos Solidárias. O projeto faz a doação das próteses da LN4 Hand Foundation, que são produzidas nos Estados Unidos da América (EUA) e enviadas a todo o mundo.\n"Em casa ela já vai conseguir me auxiliar. Eu só não vou conseguir voltar a trabalhar, mas já vai me ajudar", explica.