Uma mulher teve o celular furtado no dia 21 de maio do ano passado, durante a Pecuária de Goiânia, e precisou pagar R$ 20 mil para não ter fotos íntimas vazadas. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o aparelho foi localizado na cidade de Petrolina, em Pernambuco.\nO criminoso, em posse do celular, exigiu o pagamento de R$ 50 mil no dia 27 de maio. Segundo a Central-Geral de Flagrantes de Goiânia, a mulher após depositar R$ 20 mil recebeu um vídeo falso do celular sendo destruído, e a devolução dos seus acessos às contas de e-mail.\nA Polícia Civil também apurou que o criminoso responsável pelo furto e extorsão faz parte de uma associação criminosa. Segundo o órgão, o foco desse grupo é o furto de aparelhos da marca Apple em grandes shows.\nVeja a diferença dos barulhos da sirene de ambulância