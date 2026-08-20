-Sacada pega fogo (1.3446822)\nUma mulher de 64 anos se jogou da sacada de um sobrado para fugir de um incêndio. O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) na última quarta-feira (19), em Anápolis, na região central do estado.\nVídeo feito por testemunhas mostra o imóvel pegando fogo. Os moradores da região ajudaram a mulher a sair do local sem ferimentos maiores. A queda foi amortecida pelos homens que a seguraram.\nA mulher teve ferimentos em pelo menos 40% do corpo e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em Goiânia.\nO POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde da vítima por não ter o nome divulgado pelo Corpo de Bombeiros.