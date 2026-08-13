- agressao_mulher_verde.mp4 (1.3444475)\nUma mulher de 35 anos se jogou de um carro em movimento para fugir das agressões do marido, de 32 anos, com quem está casada há cerca de 10 meses, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), ela já havia solicitado medida protetiva em maio deste ano, mas reatou o relacionamento. A Polícia Militar (PM) informou que, conforme o relato da vítima, o marido passou todo o trajeto questionando se ela mantinha um relacionamento extraconjugal e a agrediu fisicamente com tapas na boca, enforcamentos e cotoveladas (veja o vídeo acima).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Mulher pula de carro em movimento para fugir de suposta agressão do marido\nNa gravação, a mulher abre a porta do carro e pula para fora enquanto ele contorna uma rotatória. Ela chega a cair no chão, mas se levanta e corre em direção a uma calçada próxima. Segundo a PM, o momento de fuga aconteceu quando o condutor reduziu a velocidade.