Uma mulher de 39 anos morreu na última quarta-feira (14), três dias após passar por uma cirurgia plástica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.\nConforme relatado pela família em boletim de ocorrência, a mulher realizou um procedimento no último dia 11 em uma unidade do hospital Ruben Berta, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Não foi informado o tipo de cirurgia.\nUm parente, ainda segundo o documento policial, afirmou que a mulher apresentou complicações horas depois, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.\nA reportagem entrou em contato com o hospital Ruben Berta por telefone neste sábado (16). Uma atendente afirmou que a diretoria do estabelecimento responderá sobre o caso por email na próxima segunda-feira (18).\nPolicial penal morre após acidente de moto em Pirenópolis