Uma goiana de 30 anos está desaparecida desde o dia 29 de novembro, após relatar à família que estava sendo perseguida enquanto vivia na Europa. Bianca Ferreira da Rocha Pimenta morava há cerca de quatro anos em Portugal, onde possuía cidadania portuguesa, e mantinha contato diário com familiares no Brasil até o dia do desaparecimento.
Em entrevista ao g1, a mãe, Luiza Ferreira da Rocha, disse que Bianca passou a relatar episódios de perseguição no fim de novembro, sem conseguir explicar exatamente quem a estaria seguindo ou por qual motivo.
A minha filha é uma mulher trans e ela estava se sentindo ameaçada, se sentia perseguida. Ela é uma menina meiga, doce, gentil. Só estava correndo atrás do sonho dela de ir para fora do Brasil", disse, chorando.