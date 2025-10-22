-TRANS_MORTA_RIO_VERDE (1.3327129)\nUma mulher trans, de 43 anos, que se identificava como Andressa Bernades, foi morta e teve parte do corpo queimada após se envolver em um desentendimento com clientes, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Imagens mostraram o instante em que os suspeitos perseguiram a vítima em um carro (veja o vídeo acima). Posteriormente, os autores a levaram em um local ermo e praticaram o homicídio, de acordo com a Polícia Civil. Três homens e uma mulher foram presos suspeitos pelo crime.\nAo POPULAR, a defesa da mulher suspeita afirmou que não iria se manifestar sobre o caso. Já a defesa dos outros três suspeitos disse que aguarda a audiência de custódia e que dará um posicionamento posteriormente.\nO crime aconteceu por volta das 23h40 de segunda-feira (20), no Bairro Monte Sinai. De acordo com a Polícia Civil, a vítima frequentava bares e boates no Bairro Popular e havia tido uma discussão com clientes em um dos estabelecimentos.