A mulher trans goiana de 30 anos que estava desaparecida desde o fim de novembro em Bucareste, na Romênia, morreu atropelada após tentar atravessar uma rua na madrugada do dia 2 de dezembro, na estrada Bucareste–Ploiești, segundo informações repassadas pela família ao G1 nesta quarta-feira (17).\nDe acordo com um relato atribuído à polícia de Bucareste e enviado à família, Bianca foi atingida por um carro enquanto atravessava uma rodovia em local não autorizado. A nota informa que o atropelamento ocorreu por volta das 3h30 e que a morte foi constatada às 4h20 do mesmo dia.\nAinda segundo a nota, mais informações sobre o caso poderiam ser obtidas junto ao Instituto Médico Legal Mina Minovici, em Bucareste. Até a última atualização enviada ao G1, a família afirmou que ainda não havia solicitado o traslado do corpo para o Brasil.