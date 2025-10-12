-Moto com guarda-sol (1.3323126)\nComo se proteger do sol no trânsito? Usar protetor solar e mangas ajuda, mas uma mulher em Goiânia decidiu ir além. Ela foi filmada usando um guarda-sol na moto para tentar escapar do calor. O flagrante aconteceu nesse sábado (11) na Avenida Perimetral Norte, na capital (assista acima).\nO vídeo, gravado pelo empresário Delmar dos Santos, mostra a piloto na via usando o acessório, conhecido como toldo de motocicleta. "Será que Goiânia está quente?! Até os motoqueiros estão usando guarda-chuva", brinca Delmar, ao narrar a cena. À reportagem, o empresário revelou que, no momento do flagrante, estava indo com o filho para um jogo de futebol.\nO toldo de motocicleta é uma cobertura que vai do guidão até a parte traseira do veículo. Ele pode ser comprado em plataformas online a partir de R$ 200.