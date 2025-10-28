- fantasma_mulher_cemiterio.mp4 (1.3328991)\nUma cena curiosa chamou a atenção de moradores de Uruaçu, no norte do estado. Uma mulher vestida de noiva foi vista caminhando em frente ao Cemitério Jardim das Oliveiras, próximo à GO-237.\nO vídeo foi feito na quarta-feira (22) por um casal que preferiu não ter o nome divulgado. "Eu estava com meu namorado subindo a GO-237 e, quando passamos perto do cemitério, vimos uma mulher de branco andando do outro lado da pista. Achamos estranho, ele encostou e filmou de longe”, disse a moradora.\nNoiva de branco é filmada andando em porta de cemitério de Uruaçu (Divulgação/Uruaçu & Região)\nA mulher usava um vestido branco longo e caminhava pelo local sem aparentar pressa ou pedir ajuda. O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e grupos de aplicativo de mensagem.