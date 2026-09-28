-Vídeo (1.3461586)\nDurante o incêndio em um apartamento de luxo no 20º andar, na Rua 1141, no Setor Marista, em Goiânia, duas mulheres fugiram pelo parapeito. Imagens, obtidas pela TV Anhanguera, registram as duas do lado de fora da janela, tentando escapar da fumaça (assista acima).\nO caso aconteceu nesta segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança foram resgatadas do apartamento sem ferimentos. As duas foram encaminhadas ao Hospital Albert Einstein para avaliação médica, conforme a corporação.\nComo as identidades das vítimas não foram divulgadas, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem.\nApartamento de luxo pega fogo, e prédio é evacuado no Setor Marista, em Goiânia\nFogo atinge carrinho de pipoca antes de show de Luan Santana; vídeo